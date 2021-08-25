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    Российские спортсмены начинают борьбу за медали в Паралимпийских играх в Токио

    Призёры и победители в 26 спортивных дисциплинах определятся в среду. Рекордное количество участников было заявлено на соревнования по плаванию.

    24 августа, 21:41
    <p>Фото © ПКР РФ</p>

    Фото © ПКР РФ

    Сегодня, в первый день Паралимпийских игр в Токио, определятся призёры и победители в 26 спортивных дисциплинах. Медальная программа будет разыграна в фехтовании, плавании и велоспорте. Пройдут соревнования по конному спорту, голболу, настольному теннису, баскетболу на колясках и регби на колясках.

    Рекордное количество участников было заявлено на соревнования по плаванию — 606 спортсменов. На спринтерских и средних дистанциях разыграют 16 комплектов наград. Четыре комплекта разыграют на дистанциях 3000 м и 4000 м на велотреке — соревнования в пасьюте пройдут у мужчин и женщин. Четыре паралимпийских чемпиона определятся в фехтовании на колясках — это один из старейших паралимпийских видов спорта, в этой категории спортсмены соревнуются с 1960 года. Впервые будут разыграны медали в женской сабле, всего в первый день Паралимпиады соревнования в этом виде спорта состоятся в женском и мужском видах в категориях А и В.

    Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) будут выступать как команда Паралимпийского комитета России (RPC — Russian Paralympic Committee). Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 5 сентября.

    Украинских паралимпийцев попросили уйти с церемонии открытия, чтобы не стоять с россиянами

    Украинских паралимпийцев попросили уйти с церемонии открытия, чтобы не стоять с россиянами

    Ранее Лайф сообщал, что сразу 20 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Токио.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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