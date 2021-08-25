Российские спортсмены начинают борьбу за медали в Паралимпийских играх в Токио

Сегодня, в первый день Паралимпийских игр в Токио, определятся призёры и победители в 26 спортивных дисциплинах. Медальная программа будет разыграна в фехтовании, плавании и велоспорте. Пройдут соревнования по конному спорту, голболу, настольному теннису, баскетболу на колясках и регби на колясках.

Рекордное количество участников было заявлено на соревнования по плаванию — 606 спортсменов. На спринтерских и средних дистанциях разыграют 16 комплектов наград. Четыре комплекта разыграют на дистанциях 3000 м и 4000 м на велотреке — соревнования в пасьюте пройдут у мужчин и женщин. Четыре паралимпийских чемпиона определятся в фехтовании на колясках — это один из старейших паралимпийских видов спорта, в этой категории спортсмены соревнуются с 1960 года. Впервые будут разыграны медали в женской сабле, всего в первый день Паралимпиады соревнования в этом виде спорта состоятся в женском и мужском видах в категориях А и В.