Вступил в силу закон об упрощённой выдаче виз иностранным туристам

В среду, 25 августа, вступил в силу закон, который предусматривает упрощённый порядок выдачи визы иностранным туристам. Теперь они могут получить возможность находиться в России на протяжении шести месяцев, но для этого надо иметь бронь в гостинице.

"Обыкновенная туристическая виза выдаётся на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приёме организацией, сведения о которой содержаться в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в тексте закона.

До вступления в силу этого закона обыкновенная туристическая виза выдавалась гражданам других стран на срок до одного месяца. Был возможен и срок до полугода, но только на основании принципа взаимности. Теперь Россия больше не ориентируется на политику других государств в этой сфере.