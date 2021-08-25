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    Вступил в силу закон об упрощённой выдаче виз иностранным туристам

    До сих пор обыкновенная туристическая виза выдавалась иностранцам на срок до одного месяца, теперь он будет значительно увеличен.

    24 августа, 21:37
    <p>Фото © ТАСС / Александр Рощин</p>

    Фото © ТАСС / Александр Рощин

    В среду, 25 августа, вступил в силу закон, который предусматривает упрощённый порядок выдачи визы иностранным туристам. Теперь они могут получить возможность находиться в России на протяжении шести месяцев, но для этого надо иметь бронь в гостинице.

    "Обыкновенная туристическая виза выдаётся на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приёме организацией, сведения о которой содержаться в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", говорится в тексте закона.

    До вступления в силу этого закона обыкновенная туристическая виза выдавалась гражданам других стран на срок до одного месяца. Был возможен и срок до полугода, но только на основании принципа взаимности. Теперь Россия больше не ориентируется на политику других государств в этой сфере.

    Электронные визы увеличили поток туристов в Петербург

    Электронные визы увеличили поток туристов в Петербург

    А ранее для желающих обучаться в России иностранцев предложили упростить визы. По мнению автора инициативы, это повысит привлекательность страны.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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