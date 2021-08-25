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    Жителей нескольких российских регионов предупредили о первых заморозках

    Так, неутешительные прогнозы у синоптиков для Тверской области, Карелии, Пермского края и Свердловской области.

    24 августа, 21:03
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В Тверской области ожидается резкое понижение температуры, заморозки, вплоть до штормового предупреждения. Гидрометцентр выпустил экстренное сообщение об этом.

    "В ночные и утренние часы 25 августа в отдельных районах Тверской области ожидаются заморозки (температура -1…0°)", — предупреждает Гидрометцентр.

    Такая же ситуация, по прогнозу метеорологов, в северных районах Карелии — 25-27 августа там также ожидаются заморозки — температура ночью до -1°. Неутешительные прогнозы также по Пермскому краю и Свердловской области. В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение суток 25 августа там местами ожидается гроза, очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, град, местами крупный, ветер до 25 м/с.

    В Гидрометцентре рассказали, какие регионы России в сентябре ждут заморозки

    В Гидрометцентре рассказали, какие регионы России в сентябре ждут заморозки

    Ранее Лайф писал, что мощные ливни и шквалистый ветер обрушатся на ряд регионов России. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в Волгоградской области — порывы ветра там будут достигать 27 м/с.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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