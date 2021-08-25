Жителей нескольких российских регионов предупредили о первых заморозках

Такая же ситуация, по прогнозу метеорологов, в северных районах Карелии — 25-27 августа там также ожидаются заморозки — температура ночью до -1°. Неутешительные прогнозы также по Пермскому краю и Свердловской области. В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение суток 25 августа там местами ожидается гроза, очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, град, местами крупный, ветер до 25 м/с.