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    Роналду решил сменить футбольный клуб

    По данным СМИ, футболист заявил, что хочет перейти уже в это трансферное окно, которое заканчивается 31 августа.

    24 августа, 20:44
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/cristiano/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cristiano</a></p>

    Фото © Instagram / cristiano

    Форвард футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заявил о намерении перейти в английский клуб "Манчестер Сити". Это может случиться уже в это трансферное окно.

    Как пишет L'Équipe, Роналду попросил тренерский штаб "Ювентуса" не включать его в основной состав на матч первого тура серии А против "Удинезе". Своё решение он объяснил тем, что намерен сменить команду.

    Контракт Роналду с "Ювентусом" действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость португальца в 45 миллионов евро.

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    При этом, по информации журналиста Николо Скиры, агент нападающего Жорже Мендеш уже провёл переговоры с тремя командами. Сообщалось о контактах с представителями клубов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".

    Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. В ходе карьеры Роналду уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он был футболистом команды "Манчестер Юнайтед".

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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