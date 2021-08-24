Роналду решил сменить футбольный клуб

Форвард футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду заявил о намерении перейти в английский клуб "Манчестер Сити". Это может случиться уже в это трансферное окно.

Как пишет L'Équipe, Роналду попросил тренерский штаб "Ювентуса" не включать его в основной состав на матч первого тура серии А против "Удинезе". Своё решение он объяснил тем, что намерен сменить команду.

Контракт Роналду с "Ювентусом" действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость португальца в 45 миллионов евро.

При этом, по информации журналиста Николо Скиры, агент нападающего Жорже Мендеш уже провёл переговоры с тремя командами. Сообщалось о контактах с представителями клубов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".