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    Агент Роналду провёл переговоры с тремя клубами из-за его желания уйти из "Ювентуса"

    Сегодня он не попал в стартовый состав своей команды на матч первого тура чемпионата Италии.

    22 августа, 16:19

    Фото © ТАСС / ЕРА / Alessandro Di Marco

    Португальский футболист Криштиану Роналду хочет покинуть туринский "Ювентус", а его агент Жорже Мендеш уже провёл переговоры с тремя командами. Об этом в "Твиттере" сообщает журналист Николо Скира.

    По его данным, агент португальца уже пообщался с представителями "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реала". При этом вариант перехода в стан последних маловероятен из-за сложных отношений Роналду с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

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    Кроме того, покинуть "Ювентус" Роналду может уже следующим летом. Туринский клуб оценивает его в 27 миллионов евро. Добавим, что сегодня португалец не попал в стартовый состав "Старой синьоры" на матч первого тура Серии А против "Удинезе".

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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