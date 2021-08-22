Агент Роналду провёл переговоры с тремя клубами из-за его желания уйти из "Ювентуса"

Португальский футболист Криштиану Роналду хочет покинуть туринский "Ювентус", а его агент Жорже Мендеш уже провёл переговоры с тремя командами. Об этом в "Твиттере" сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, агент португальца уже пообщался с представителями "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реала". При этом вариант перехода в стан последних маловероятен из-за сложных отношений Роналду с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.