"Есть порох в пороховницах": Хоккеист Ковальчук сообщил, что не собирается заканчивать карьеру
Весной он вместе с "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина, после чего расторг контракт с клубом.
Фото © ТАСС / ZUMA / David Kirouac
Двукратный чемпион мира, хоккеист Илья Ковальчук заявил, что не собирается заканчивать свою карьеру.
"Карьеру завершать рано ещё. А так есть порох в пороховницах. А так готовлюсь, тренируюсь", — цитирует Ковальчука Sportbox.
Весной он вместе с "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина, после чего расторг контракт с клубом.
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