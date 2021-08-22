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    "Есть порох в пороховницах": Хоккеист Ковальчук сообщил, что не собирается заканчивать карьеру

    Весной он вместе с "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина, после чего расторг контракт с клубом.

    22 августа, 14:30

    Фото © ТАСС / ZUMA / David Kirouac

    Двукратный чемпион мира, хоккеист Илья Ковальчук заявил, что не собирается заканчивать свою карьеру.

    "Карьеру завершать рано ещё. А так есть порох в пороховницах. А так готовлюсь, тренируюсь", — цитирует Ковальчука Sportbox.

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    Весной он вместе с "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина, после чего расторг контракт с клубом.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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