"Я счастлив быть здесь. Спасибо!" — подчеркнул полузащитник.

Ранее Лайф сообщал, что стоимость трансфера составит семь миллионов евро. При этом порталом Transfermarkt игрок оценивается в 800 тысяч евро, а контракт будет заключён на пять лет.