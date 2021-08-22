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    "Я счастлив быть здесь": Возможный новичок "Локомотива" приехал на матч команды

    По некоторым данным, железнодорожники заплатят за хавбека семь миллионов евро.

    22 августа, 13:08

    Фото © ТАСС / ZUMA

    Вероятный новичок "Локомотива" — полузащитник олимпийской сборной Франции Алексис Бека Бека — приехал на матч красно-зелёных, которые сегодня дома принимают "Краснодар".

    "Я счастлив быть здесь. Спасибо!" — подчеркнул полузащитник.

    "Локомотив" близок к покупке игрока сборной Франции

    "Локомотив" близок к покупке игрока сборной Франции

    Ранее Лайф сообщал, что стоимость трансфера составит семь миллионов евро. При этом порталом Transfermarkt игрок оценивается в 800 тысяч евро, а контракт будет заключён на пять лет.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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