"Я счастлив быть здесь": Возможный новичок "Локомотива" приехал на матч команды
По некоторым данным, железнодорожники заплатят за хавбека семь миллионов евро.
Фото © ТАСС / ZUMA
Вероятный новичок "Локомотива" — полузащитник олимпийской сборной Франции Алексис Бека Бека — приехал на матч красно-зелёных, которые сегодня дома принимают "Краснодар".
"Я счастлив быть здесь. Спасибо!" — подчеркнул полузащитник.
Ранее Лайф сообщал, что стоимость трансфера составит семь миллионов евро. При этом порталом Transfermarkt игрок оценивается в 800 тысяч евро, а контракт будет заключён на пять лет.
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