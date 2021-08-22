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    "Наглый высокомерный тип": Футбольный агент жёстко раскритиковал молодого нападающего "Рубина"

    Ранее стало известно, что он может продолжить свою карьеру в бельгийском клубе "Зюльте-Варрегем".

    22 августа, 10:49

    Фото © ТАСС / Бухарев Олег

    Футбольный агент Деннис Лахтер жёстко раскритиковал форварда "Рубина" Ивана Игнатьева, причём не только из-за его игровых качеств. Об этом сообщает "Матч ТВ".

    "Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил", — отметил Лахтер.

    Агент также назвал футболиста "треплом" и вспомнил историю, как он пытался организовать встречу Игнатьева с представителем команды из Италии. Однако она сорвалась из-за того, что футболист в последний момент сообщал Лахтеру о "тренировках", хотя в этот день он был выходной.

    "Мне не нравится, как ведет себя "Краснодар", но еще меньше нравится, как сопляки, которых нашли где-то в Красноярском крае, привели в чувство, столько в них вложили и сделали из них футболистов, потом начинают рассказывать, сколько они должны получать", — добавил Лахтер.

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    Добавим, что Иван Игнатьев перешёл в "Рубин" из "Краснодара", воспитанником которого является. В текущем сезоне он появлялся на поле трижды, однако не смог отметиться результативными действиями.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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