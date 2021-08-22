Футбольный агент Деннис Лахтер жёстко раскритиковал форварда "Рубина" Ивана Игнатьева, причём не только из-за его игровых качеств. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил", — отметил Лахтер.

Агент также назвал футболиста "треплом" и вспомнил историю, как он пытался организовать встречу Игнатьева с представителем команды из Италии. Однако она сорвалась из-за того, что футболист в последний момент сообщал Лахтеру о "тренировках", хотя в этот день он был выходной.

"Мне не нравится, как ведет себя "Краснодар", но еще меньше нравится, как сопляки, которых нашли где-то в Красноярском крае, привели в чувство, столько в них вложили и сделали из них футболистов, потом начинают рассказывать, сколько они должны получать", — добавил Лахтер.