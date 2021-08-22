Первая олимпийская чемпионка Украины сообщила об отказе от гражданства

Первая олимпийская чемпионка в истории Украины — фигуристка Оксана Баюл — заявила в своём инстаграме, что отказывается от украинского гражданства.

"Конституция Украины гласит, что в Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признаётся гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", — отметила спортсменка.