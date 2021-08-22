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    Первая олимпийская чемпионка Украины сообщила об отказе от гражданства

    По её словам, отныне она "больше никому ничего не доказывает".

    22 августа, 10:19

    Фото © ТАСС / Белоусов Виталий

    Первая олимпийская чемпионка в истории Украины — фигуристка Оксана Баюл — заявила в своём инстаграме, что отказывается от украинского гражданства.

    "Конституция Украины гласит, что в Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признаётся гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", — отметила спортсменка.

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    По её словам, отныне она "больше никому ничего не доказывает".

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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