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    СМИ сообщили о переговорах Месси с клубом Бекхэма

    Бывший английский футболист хочет, чтобы аргентинец поиграл за его команду перед завершением карьеры.

    22 августа, 05:01
    <p>Фото © ТАСС/EPA</p>

    Фото © ТАСС/EPA

    Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси провёл переговоры с "Интер Майами". Об этом сообщает The Mirror.

    По словам источника издания, владелец американского клуба, бывший английский футболист Дэвид Бекхэм хочет, чтобы 34-летний Месси перед завершением карьеры сыграл за его команду. По данным СМИ, Бекхэм лично встречался с аргентинцем и обсуждал этот вопрос. Также отмечается, что Месси приобрёл несколько домов в Майами.

    Месси не включили в заявку ПСЖ на матч с "Брестом"

    Месси не включили в заявку ПСЖ на матч с "Брестом"

    Напомним, 10 августа аргентинец, много лет выступавший за "Барселону", подписал контракт с французским ПСЖ. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду Месси будет выступать под 30-м номером.

    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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