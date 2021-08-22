СМИ сообщили о переговорах Месси с клубом Бекхэма
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Бывший английский футболист хочет, чтобы аргентинец поиграл за его команду перед завершением карьеры.
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси провёл переговоры с "Интер Майами". Об этом сообщает The Mirror.
По словам источника издания, владелец американского клуба, бывший английский футболист Дэвид Бекхэм хочет, чтобы 34-летний Месси перед завершением карьеры сыграл за его команду. По данным СМИ, Бекхэм лично встречался с аргентинцем и обсуждал этот вопрос. Также отмечается, что Месси приобрёл несколько домов в Майами.
Напомним, 10 августа аргентинец, много лет выступавший за "Барселону", подписал контракт с французским ПСЖ. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду Месси будет выступать под 30-м номером.