СМИ сообщили о переговорах Месси с клубом Бекхэма

Бывший английский футболист хочет, чтобы аргентинец поиграл за его команду перед завершением карьеры.

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси провёл переговоры с "Интер Майами". Об этом сообщает The Mirror.

По словам источника издания, владелец американского клуба, бывший английский футболист Дэвид Бекхэм хочет, чтобы 34-летний Месси перед завершением карьеры сыграл за его команду. По данным СМИ, Бекхэм лично встречался с аргентинцем и обсуждал этот вопрос. Также отмечается, что Месси приобрёл несколько домов в Майами.