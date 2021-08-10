Теперь официально: Месси стал игроком ПСЖ
Фото © PSG
Ранее сообщалось, что в новом для себя клубе он будет получать 35 миллионов евро за сезон.
A new 💎 in Paris !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy
Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ и официально стал игроком парижан.
"Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливы игроки и персонал", — цитирует Месси пресс-служба парижан.
Добавим, что соглашение было подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.
Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла Лиги. Сам аргентинец заявил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми и был готов на ухудшение условий.