Теперь официально: Месси стал игроком ПСЖ

Ранее сообщалось, что в новом для себя клубе он будет получать 35 миллионов евро за сезон.

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ и официально стал игроком парижан.

"Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливы игроки и персонал", — цитирует Месси пресс-служба парижан.

Добавим, что соглашение было подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.