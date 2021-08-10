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Регион
Опубликовано 10 августа 2021, 20:17

Теперь официально: Месси стал игроком ПСЖ

Фото © PSG

Фото © PSG

Ранее сообщалось, что в новом для себя клубе он будет получать 35 миллионов евро за сезон.

Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ и официально стал игроком парижан.

"Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливы игроки и персонал", — цитирует Месси пресс-служба парижан.

Добавим, что соглашение было подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.

ПСЖ анонсировал переход Месси
ПСЖ анонсировал переход Месси

Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла Лиги. Сам аргентинец заявил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми и был готов на ухудшение условий.

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Шамиль Гаджиев
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