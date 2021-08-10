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Стала известна зарплата Месси после перехода в ПСЖ

Напомним, аргентинец ушёл из "Барселоны" после того, как провёл в клубе около 20 лет.

10 августа, 11:00
<p>Фото © FC Barcelona</p>

Фото © FC Barcelona

Нападающий Лионель Месси после перехода во французский ПСЖ будет получать 35 миллионов евро за сезон, а сам контракт между игроком и клубом будет подписан до июня 2024 года. Об этом в "Твиттере" сообщает один из главных мировых футбольных инсайдеров Фабрицио Романо.

По его информации, стороны также прописали возможность продления соглашения ещё на один сезон. Информацию о внушительном окладе Месси также подтверждает аргентинская журналистка Вероника Брунати. Кроме того, она утверждает, что в новом для себя клубе звёздный нападающий возьмёт номер 30.

Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла-лиги. Сам аргентинец заявил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми и был готов на ухудшение условий.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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