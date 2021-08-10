Стала известна зарплата Месси после перехода в ПСЖ

Нападающий Лионель Месси после перехода во французский ПСЖ будет получать 35 миллионов евро за сезон, а сам контракт между игроком и клубом будет подписан до июня 2024 года. Об этом в "Твиттере" сообщает один из главных мировых футбольных инсайдеров Фабрицио Романо.

По его информации, стороны также прописали возможность продления соглашения ещё на один сезон. Информацию о внушительном окладе Месси также подтверждает аргентинская журналистка Вероника Брунати. Кроме того, она утверждает, что в новом для себя клубе звёздный нападающий возьмёт номер 30.