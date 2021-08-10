СМИ: Главный тренер "Урала" Матвеев покинет свой пост после неудачного старта в РПЛ

Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В турнирной таблице чемпионата России по футболу екатеринбургский клуб занимает предпоследнее, 15-е место. Команда набрала в трёх стартовых турах лишь одно очко, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

Матвеев работал в "Урале" на протяжении всей тренерской карьеры. Команду он возглавляет с 2020 года.