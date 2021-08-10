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СМИ: Главный тренер "Урала" Матвеев покинет свой пост после неудачного старта в РПЛ

В турнирной таблице екатеринбургский клуб занимает предпоследнее, 15-е место.

10 августа, 10:48
<p>Фото © ФК "Урал"</p>

Фото © ФК "Урал"

Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В турнирной таблице чемпионата России по футболу екатеринбургский клуб занимает предпоследнее, 15-е место. Команда набрала в трёх стартовых турах лишь одно очко, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

Матвеев работал в "Урале" на протяжении всей тренерской карьеры. Команду он возглавляет с 2020 года.

"Сочи" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

"Сочи" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

В прошлом сезоне "Урал" под руководством Матвеева занял 12-е место в таблице РПЛ. В 30 матчах команда набрала 34 очка.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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