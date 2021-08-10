Экс-депутат Рады назвала прыгунью Магучих биомусором за фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка, бронзовая призёрка Олимпиады в Токио Ярослава Магучих, обнявшаяся с россиянкой Марией Ласицкене, тем самым заявила на весь мир, что русские и украинцы — один народ. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион и призвала за такое отобрать у спортсменки её награду.

"Спорт (так же, как и религия, так же, как и другая сфера бытия) на самом деле является категорией политической. И то, что сделала эта спортсменка, она на весь мир заявила, что мы один народ. Если бы я руководила Олимпийским комитетом, вернула бы эту награду этого биологического мусора назад", — сказала она в эфире телеканала NTA.

Фарион добавила, что поведение спортсменки — "это публичная демонстрация коллаборационизма". Экс-нардеп добавила, что люди "худшие, которые являются просто телом, выставляют Украину в самом диком свете. Это не просто проявление аморальности — это проявление дикости".