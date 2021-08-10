Экс-депутат Рады назвала прыгунью Магучих биомусором за фото с Ласицкене
Бывший нардеп раскритиковала спортсменку, сочтя её поступок проявлением дикости.
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Украинская легкоатлетка, бронзовая призёрка Олимпиады в Токио Ярослава Магучих, обнявшаяся с россиянкой Марией Ласицкене, тем самым заявила на весь мир, что русские и украинцы — один народ. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион и призвала за такое отобрать у спортсменки её награду.
"Спорт (так же, как и религия, так же, как и другая сфера бытия) на самом деле является категорией политической. И то, что сделала эта спортсменка, она на весь мир заявила, что мы один народ. Если бы я руководила Олимпийским комитетом, вернула бы эту награду этого биологического мусора назад", — сказала она в эфире телеканала NTA.
Фарион добавила, что поведение спортсменки — "это публичная демонстрация коллаборационизма". Экс-нардеп добавила, что люди "худшие, которые являются просто телом, выставляют Украину в самом диком свете. Это не просто проявление аморальности — это проявление дикости".
Ранее Лайф сообщал, что украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили на родине за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде. Спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
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