Больницу Владикавказа, где погибли 11 человек, подключат к основной линии подачи кислорода
Также власти Северной Осетии в оперативном режиме решают вопрос строительства кислородных станций на базе медучреждений.
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Больницу во Владикавказе, где погибли 11 пациентов, в течение дня подключат к основной линии подачи кислорода. Об этом сообщил врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев.
"Сегодня проводим все необходимые работы, будет запущена основная линия, будет подаваться кислород по основной линии", — заявил он.
Также он отметил, что власти республики в оперативном режиме решают вопрос строительства кислородных станций непосредственно на базе медучреждений, чтобы не зависеть от поставок кислорода.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. Лайф публиковал список погибших. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
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