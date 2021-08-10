Больницу Владикавказа, где погибли 11 человек, подключат к основной линии подачи кислорода

Больницу во Владикавказе, где погибли 11 пациентов, в течение дня подключат к основной линии подачи кислорода. Об этом сообщил врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев.

"Сегодня проводим все необходимые работы, будет запущена основная линия, будет подаваться кислород по основной линии", — заявил он.