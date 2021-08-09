Девять пациентов погибли из-за нехватки кислорода в больнице Владикавказа

Трагический инцидент произошёл в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе. Сегодня днём там вышла из строя кислородная система, в результате чего погибло девять человек, сообщает Минздрав региона.

"Проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки. На данный момент пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов", — добавили в ведомстве.