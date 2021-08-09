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Девять пациентов погибли из-за нехватки кислорода в больнице Владикавказа

По предварительным данным, произошёл прорыв трубы под кислородной станцией, однако сразу после происшествия к работе подключили резервную систему. Подробности выясняются.

9 августа, 17:11

Фото © Shutterstock

Трагический инцидент произошёл в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе. Сегодня днём там вышла из строя кислородная система, в результате чего погибло девять человек, сообщает Минздрав региона.

"Проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки. На данный момент пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов", — добавили в ведомстве.

Известно, что произошёл прорыв трубы под кислородной станцией, однако сразу после происшествия к работе подключили резервную систему. Другие подробности выясняются.

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Напомним, что в октябре прошлого года похожая трагедия произошла в ростовской больнице № 20. В учреждении начались перебои с подачей кислорода, давление в сети упало до критического уровня, из-за чего скончалось несколько человек, которые находились на аппаратах ИВЛ. Выжившие пациенты пострадали от тяжёлой гипоксии. После этого случая две чиновницы ушли в отставку. А в феврале 2021-го история повторилась, но уже в реанимации ковидной больницы в подмосковном Одинцове. Там в течение полутора часов после сбоя в подаче кислорода скончалось два человека. В медучреждении уверяли, что смерть пациентов никак не связана с перебоями в подаче кислорода, а источники Лайфа уточняли, что в карточках пациентов в качестве причины смерти указали тромбоэмболию лёгочной артерии.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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