Арина Аверина рассказала о самом обидном моменте Олимпиады в Токио. Видео © LIFE

Российская спортсменка Арина Аверина, которая заняла четвёртое место в соревнованиях в личном многоборье по художественной гимнастике, рассказала Лайфу о своих впечатлениях от Олимпиады в Токио.

Гимнастка прилетела в Москву, где её встретила вся семья: мама, папа, старшая сестра, её муж и даже маленькая собачка. Арина уже успокоилась, но сразу после соревнований, после скандала и жёстких оценок судей было очень тяжело. После выступления она даже не смогла поговорить с родителями, которые, безусловно, очень переживали за дочку.

"Меня не колбасит, но когда подходят, начинают поддерживать или вспоминать эту ситуацию, то слёзы сами иногда наворачиваются", — призналась спортсменка.

Арина рассказала, что чувствовала поддержку страны и особенно главного тренера сборной и главы федерации Ирины Винер-Усмановой, которая почти круглосуточно была на связи с сёстрами Авериными. Для них это была первая Олимпиада, и хотя они старались ничего не загадывать и не ждать, от произошедшего осталось чувство обиды и разочарования.

"Самый обидный [момент] — когда выставили оценку Дине за ленту", — поделилась Арина.