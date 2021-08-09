"Слёзы наворачиваются": Арина Аверина рассказала о самом обидном моменте Олимпиады в Токио
Спортсменка призналась, что когда к ней подходят, начинают поддерживать или вспоминать эту ситуацию, то она не может сдержать эмоций.
Арина Аверина рассказала о самом обидном моменте Олимпиады в Токио. Видео © LIFE
Российская спортсменка Арина Аверина, которая заняла четвёртое место в соревнованиях в личном многоборье по художественной гимнастике, рассказала Лайфу о своих впечатлениях от Олимпиады в Токио.
Гимнастка прилетела в Москву, где её встретила вся семья: мама, папа, старшая сестра, её муж и даже маленькая собачка. Арина уже успокоилась, но сразу после соревнований, после скандала и жёстких оценок судей было очень тяжело. После выступления она даже не смогла поговорить с родителями, которые, безусловно, очень переживали за дочку.
"Меня не колбасит, но когда подходят, начинают поддерживать или вспоминать эту ситуацию, то слёзы сами иногда наворачиваются", — призналась спортсменка.
Арина рассказала, что чувствовала поддержку страны и особенно главного тренера сборной и главы федерации Ирины Винер-Усмановой, которая почти круглосуточно была на связи с сёстрами Авериными. Для них это была первая Олимпиада, и хотя они старались ничего не загадывать и не ждать, от произошедшего осталось чувство обиды и разочарования.
"Самый обидный [момент] — когда выставили оценку Дине за ленту", — поделилась Арина.
В порыве эмоций спортсменка заявила, что больше не поедет на Олимпиаду, сейчас она уже не так категорична. По её словам, нужно отдохнуть и потом уже решать такие вопросы.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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