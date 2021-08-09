"Некорректное заявление": Валуев раскритиковал Познера за слова о наказании России на Олимпиаде

По словам журналиста, запрет для наших спортсменов выступать под национальным флагом является справедливым.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев ответил на заявление журналиста Владимира Познера о заслуженном наказании сборной России за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Ранее Познер назвал справедливым тот факт, что России запретили выступать под национальным флагом, поскольку наши спортсмены действительно были замешаны в нарушении антидопинговых правил.

"Считаю наказание России в результате допинговых историй чрезмерным по той простой причине, что ни одна страна, ни одна команда не подверглась столь массовым репрессиям допинговым, как российская. При всём этом мы на руках имеем уже абсолютное понимание, что никакой государственной поддержки допинга в России нет, и это уже признано юридически. А если это признано юридически, то слова в том числе Познера, как бы они ни звучали, некорректны", — сказал Валуев.

Напомним, в декабре 2019 года WADA ввело против России санкции на четыре года. Нашим спортсменам запретили использовать национальный гимн и флаг на крупнейших международных соревнованиях.