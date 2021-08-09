Официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в "Фейсбуке" прокомментировал пятое место сборной России в общекомандном зачёте на Олимпиаде в Токио, решив поиздеваться над нашими спортсменами.

Сообщение представители организации оставили в комментариях украинской судьи Лидии Виноградовой, которая ранее объяснила поражение россиянки Дины Авериной в соревнованиях по художественной гимнастике. В частности, одна из пользовательниц отметила, что арбитр засудила нашу спортсменку из-за "чувства злости и зависти". Именно на этот комментарий и ответили в Белоруссии.

"Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали", — говорится в сообщении.