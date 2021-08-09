"Вы бездарно профукали": Белорусская ассоциация гимнастики поиздевалась над Россией из-за пятого места на Олимпиаде
В активе нашей команды — 71 медаль, 20 из которых — золотые. При этом по общему количеству наград россияне стали третьими на Играх.
Фото © ОКР
Официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в "Фейсбуке" прокомментировал пятое место сборной России в общекомандном зачёте на Олимпиаде в Токио, решив поиздеваться над нашими спортсменами.
Сообщение представители организации оставили в комментариях украинской судьи Лидии Виноградовой, которая ранее объяснила поражение россиянки Дины Авериной в соревнованиях по художественной гимнастике. В частности, одна из пользовательниц отметила, что арбитр засудила нашу спортсменку из-за "чувства злости и зависти". Именно на этот комментарий и ответили в Белоруссии.
"Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали", — говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что именно этот аккаунт является официальным. Любопытно и то, что в активе сборной Белоруссии лишь семь медалей и 45-е место в общекомандном зачёте. Тогда как россияне на Играх взяли 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
Ранее Лайф рассказывал о скандале на соревнованиях по художественной гимнастике. Так, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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