"Добились выдающихся результатов": Путин оценил выступление российских фехтовальщиков на Олимпиаде
В этом виде спорта наши спортсмены выиграли медальный зачёт на Играх, завоевав три золотые награды.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Президент России Владимир Путин считает, что российские фехтовальщики на Олимпиаде в Токио добились выдающихся результатов. Об этом он заявил в ходе общения с членами паралимпийской сборной России, которое проходило в режиме видеосвязи.
"Вы наверняка все видели... как выступали на Олимпийских играх наши фехтовальщики. Они добились в очередной раз выдающихся результатов. Не сомневаюсь, что и вы сделаете всё возможное для того, чтобы показать свои лучшие качества и показать тот результат, которого вы достойны", — отметил Путин.
На Олимпиаде в Токио российские фехтовальщики победили в медальном зачёте, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды. София Позднякова одержала победу в личном турнире саблисток, также наши спортсмены добились успеха в командных соревнованиях по фехтованию на саблях и рапирах у женщин.
Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.
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