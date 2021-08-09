Президент России Владимир Путин считает, что российские фехтовальщики на Олимпиаде в Токио добились выдающихся результатов. Об этом он заявил в ходе общения с членами паралимпийской сборной России, которое проходило в режиме видеосвязи.

"Вы наверняка все видели... как выступали на Олимпийских играх наши фехтовальщики. Они добились в очередной раз выдающихся результатов. Не сомневаюсь, что и вы сделаете всё возможное для того, чтобы показать свои лучшие качества и показать тот результат, которого вы достойны", — отметил Путин.

На Олимпиаде в Токио российские фехтовальщики победили в медальном зачёте, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды. София Позднякова одержала победу в личном турнире саблисток, также наши спортсмены добились успеха в командных соревнованиях по фехтованию на саблях и рапирах у женщин.