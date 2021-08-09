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"Добились выдающихся результатов": Путин оценил выступление российских фехтовальщиков на Олимпиаде

В этом виде спорта наши спортсмены выиграли медальный зачёт на Играх, завоевав три золотые награды.

9 августа, 11:41
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Президент России Владимир Путин считает, что российские фехтовальщики на Олимпиаде в Токио добились выдающихся результатов. Об этом он заявил в ходе общения с членами паралимпийской сборной России, которое проходило в режиме видеосвязи.

"Вы наверняка все видели... как выступали на Олимпийских играх наши фехтовальщики. Они добились в очередной раз выдающихся результатов. Не сомневаюсь, что и вы сделаете всё возможное для того, чтобы показать свои лучшие качества и показать тот результат, которого вы достойны", — отметил Путин.

На Олимпиаде в Токио российские фехтовальщики победили в медальном зачёте, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды. София Позднякова одержала победу в личном турнире саблисток, также наши спортсмены добились успеха в командных соревнованиях по фехтованию на саблях и рапирах у женщин.

Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами по итогам Игр в Токио

Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами по итогам Игр в Токио

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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