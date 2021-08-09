Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами по итогам Игр в Токио
Паралимпиада начнётся 24 августа и завершится 5 сентября. А вот Олимпиада уже подошла к финалу — 8 августа состоялась церемония закрытия.
Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами по итогам Игр в Токио. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин пообещал провести очную встречу с российскими олимпийцами и паралимпийцами после окончания Игр в Токио. Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-общения с членами паралимпийской сборной.
"Разумеется, после окончания я хочу встретиться и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот всё закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведём", — отметил Путин.
Президент также выразил уверенность, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут своё уникальное спортивное мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио.
"Все мы помним о несправедливом отстранении команды от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдными решениями приостановить членство Паралимпийского комитета России в международном комитете... Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт", — подчеркнул Владимир Путин.
Паралимпийские игры начнутся в Токио 24 августа и продлятся до 5 сентября. А вот Олимпиада уже завершилась — 8 августа состоялась церемония закрытия. По её итогам наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по количеству наград Россия третья — впереди лишь США и Китай.
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