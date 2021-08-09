Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами по итогам Игр в Токио. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин пообещал провести очную встречу с российскими олимпийцами и паралимпийцами после окончания Игр в Токио. Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-общения с членами паралимпийской сборной.

"Разумеется, после окончания я хочу встретиться и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот всё закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведём", — отметил Путин.

Президент также выразил уверенность, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут своё уникальное спортивное мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио.

"Все мы помним о несправедливом отстранении команды от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдными решениями приостановить членство Паралимпийского комитета России в международном комитете... Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт", — подчеркнул Владимир Путин.