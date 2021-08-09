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Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами по итогам Игр в Токио

Паралимпиада начнётся 24 августа и завершится 5 сентября. А вот Олимпиада уже подошла к финалу — 8 августа состоялась церемония закрытия.

9 августа, 11:25

Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами по итогам Игр в Токио. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин пообещал провести очную встречу с российскими олимпийцами и паралимпийцами после окончания Игр в Токио. Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-общения с членами паралимпийской сборной.

"Разумеется, после окончания я хочу встретиться и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот всё закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведём", — отметил Путин.

Путин отметил успехи спортсменов РФ на Олимпиаде, несмотря на отсутствие флага

Путин отметил успехи спортсменов РФ на Олимпиаде, несмотря на отсутствие флага

Президент также выразил уверенность, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут своё уникальное спортивное мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио.

"Все мы помним о несправедливом отстранении команды от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдными решениями приостановить членство Паралимпийского комитета России в международном комитете... Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт", — подчеркнул Владимир Путин.

Паралимпийские игры начнутся в Токио 24 августа и продлятся до 5 сентября. А вот Олимпиада уже завершилась — 8 августа состоялась церемония закрытия. По её итогам наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по количеству наград Россия третья — впереди лишь США и Китай.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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