"Сама бы она этого не сделала": Лукашенко заявил, что легкоатлеткой Тимановской "управляли"
Сейчас бегунья находится в Польше, но заявляет, что боится за свою жизнь.
Фото © ТАСС/Павел Орловский/БелТА, Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской, которая со скандалом покинула олимпийский Токио и теперь находится в Польше. Белоруссий лидер считает, что спортсменкой кто-то управлял.
"Да, зная её БЧБшное прошлое, мы её включили в состав команды. А знаете, почему? МОК накатил и рекомендовал, мы семерых таких по их требованию включили, которых вообще нельзя было включать", — сказал Лукашенко во время "Большого разговора с президентом".
По мнению белорусского лидера, сама Тимановская не стала бы устраивать скандал на Олимпиаде, "если бы ею не управляли".
Напомним, скандал начался, когда тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа Тимановская прилетела в Варшаву.
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