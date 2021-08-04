Белорусская бегунья Тимановская прилетела из Вены в Варшаву
В Польшу из Токио она должна была добираться прямым рейсом, но в последний момент пересела на рейс до столицы Австрии.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в Варшаву после инцидента на Олимпийских играх в Токио. Согласно данным портала Flightradar24, самолёт авиакомпании LOT успешно приземлился в аэропорту имени Фридерика Шопена.
По данным местных СМИ, в зоне прилёта спортсменку встретили журналисты, а также представители белорусской диаспоры.
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Ранее Лайф рассказывал о скандале на Олимпиаде в Токио с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. В итоге тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить её домой, однако она отказалась это делать. 4 августа она вылетела из Токио в Вену.
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