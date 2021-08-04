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Белорусская бегунья Тимановская прилетела из Вены в Варшаву

В Польшу из Токио она должна была добираться прямым рейсом, но в последний момент пересела на рейс до столицы Австрии.

4 августа, 19:07

Фото © Instagram/kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в Варшаву после инцидента на Олимпийских играх в Токио. Согласно данным портала Flightradar24, самолёт авиакомпании LOT успешно приземлился в аэропорту имени Фридерика Шопена.

По данным местных СМИ, в зоне прилёта спортсменку встретили журналисты, а также представители белорусской диаспоры.

"Перенервничала": Белорусское ТВ показало интервью с Тимановской, где она объясняет своё скандальное заявление

"Перенервничала": Белорусское ТВ показало интервью с Тимановской, где она объясняет своё скандальное заявление

Ранее Лайф рассказывал о скандале на Олимпиаде в Токио с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. В итоге тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить её домой, однако она отказалась это делать. 4 августа она вылетела из Токио в Вену.

Устроившую скандал на Олимпиаде бегунью Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки

Устроившую скандал на Олимпиаде бегунью Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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