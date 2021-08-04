Белорусская бегунья Тимановская прилетела из Вены в Варшаву

Ранее Лайф рассказывал о скандале на Олимпиаде в Токио с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. В итоге тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить её домой, однако она отказалась это делать. 4 августа она вылетела из Токио в Вену.