Новый день на Олимпийских играх в Токио, до конца которых осталось уже не так много, несёт нашим болельщикам и спортсменам новые надежды на победы и медали. Уже завтра сразу несколько наших атлетов получат шанс примерить на себя золотую медаль Игр.

Борьба. Финалы. Начало в 13:30 (мск)

Надежда дня — Заур Угуев. Наш борец вольного стиля с большим трудом шёл по сетке турнира, демонстрируя высокий класс и желание бороться до конца. Возможно, и завтра ему будет непросто, но шансы у Угуева хорошие. Примерно в то же время на татами выйдет и Артур Найфонов, который сразится за бронзу.

Кроме того, борьбу за награды завтра начнут ещё несколько представителей России: Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 кг, Ольга Хорошавцева (до 53 кг) и Сергей Козырев (весовая категория до 125 кг). У всех за плечами множество стартов и побед. Почему бы не добавить в копилку золото Олимпиады?

Бокс. Начало в 8:00 (мск)

День икс наступает и для Альберта Батыргазиева. Уже завтра он проведёт главный поединок года за золото Олимпиады в Токио. Соперником будет призёр чемпионата мира 2017 года Дюк Рейган из США. В полуфинале наш спортсмен выбил из борьбы трёхкратного победителя мировых первенств Ласаро Альвареса с Кубы.

А вот Глеб Бакши к финалу ещё лишь идёт. Завтра ему предстоит сделать решающий шаг перед борьбой за медали. Поражение в поединке с бразильцем Соузой повесит на шею бронзовую медаль, победа — отправит в битву за золото.

Лёгкая атлетика

Надежда дня в "королеве спорта" — Анжелика Сидорова. Наша прыгунья с шестом постарается изо всех сил напомнить всему миру о славных традициях Елены Исинбаевой и взять важнейшее золото. Поболеем также и за ходока Василия Мизинова, которого ждёт испытание на дистанции 20 километров.

А вот событием дня в лёгкой атлетике станет старт Марии Ласицкене. Главная звёздочка нашей легкоатлетической команды пока что выступит лишь в квалификации. Что, однако, покажет нам эта первая проверка — интересный вопрос.

Продолжит выступления и десятиборец Илья Шкуренёв. Пока что после пяти видов программы он находится на 11-м месте, а в его активе 4276 баллов. Посмотрим, что изменит день грядущий.

Волейбол. Полуфинал. Начало в 7:00 (мск)

Поклонников волейбола завтра ждёт мировая классика. Россия сыграет с Бразилией в полуфинале Олимпиады в Токио. Только ленивый не вспомнил финал Игр в Лондоне, где наши вытащили уже, казалось бы, проигранный матч. Фаворита, разумеется, в игре не будет.

Водное поло. Полуфинал. Начало в 9:30

Ещё одно важнейшее событие в мире игровых видов спорта для всей России. Наша женская сборная сыграет в полуфинале Олимпиады против США. Соперник непростой, на первый взгляд, фаворит — именно он. Но почему бы именно завтра не взять и не сломать это?

Водные виды спорта

Свой старт завтра возьмёт наш мастер плавания на открытой воде Кирилл Абросимов. Его ждёт заплыв на дистанции 20 километров. Анастасии Кирпичниковой немногим ранее не повезло, и она остановилась на 15-м месте. Посмотрим, что же покажет трёхкратный чемпион Европы.

Полуфинал завтра ждёт и Юлию Тимошинину. Наша спортсменка в предварительных стартах в прыжках с десятиметровой вышки показала себя достаточно хорошо. Если завтра получится улучшить свои позиции, то можно будет надеяться и на награды.

Гребля на каноэ. Начало в 3:30 (мск)

Сразу четыре россиянина завтра возьмут старт в полуфиналах в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. У мужчин нашу страну представит Евгений Луканцов, у девушек — Олеся Ромасенко, Ирина Андреева и Светлана Черниговская.