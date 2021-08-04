Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото на Олимпиаде в Токио

По сумме технической и произвольной программ наши спортсменки получили 195,9079 балла. На втором месте расположились китаянки, бронзу забрали представительницы Украины. Добавим, что для Ромашиной это шестая золотая медаль Олимпийских игр и теперь она является самой титулованной синхронисткой в истории.