Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото на Олимпиаде в Токио
Эта победа позволила Ромашиной стать самой титулованной представительницей этого вида спорта в истории.
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Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали чемпионками Олимпиады в Токио в соревновании дуэтов.
По сумме технической и произвольной программ наши спортсменки получили 195,9079 балла. На втором месте расположились китаянки, бронзу забрали представительницы Украины. Добавим, что для Ромашиной это шестая золотая медаль Олимпийских игр и теперь она является самой титулованной синхронисткой в истории.
В активе сборной России теперь 53 медали: 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. В общекомандном зачёте наша команда расположилась на пятом месте, уступая командам Китая, США, Японии и Австралии.
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