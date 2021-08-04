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Борец Сурков проиграл схватку за бронзу на Олимпиаде в Токио

Ранее в финал другого вида программы прошёл ещё один представитель нашей страны Заур Угуев.

4 августа, 10:55
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков уступил в матче бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.

В схватке за третье место он проиграл представителю Египта Мохамеду Эльсайеду.

Борец Угуев вышел в финал Олимпиады в Токио и гарантировал себе серебро

Борец Угуев вышел в финал Олимпиады в Токио и гарантировал себе серебро

Ранее Лайф сообщал, что в финал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов прошёл ещё один представитель России Заур Угуев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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