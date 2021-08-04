Борец Сурков проиграл схватку за бронзу на Олимпиаде в Токио
Ранее в финал другого вида программы прошёл ещё один представитель нашей страны Заур Угуев.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков уступил в матче бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.
В схватке за третье место он проиграл представителю Египта Мохамеду Эльсайеду.
Ранее Лайф сообщал, что в финал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов прошёл ещё один представитель России Заур Угуев.
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