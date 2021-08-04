Российский борец Найфонов проиграл в полуфинале и сразится за бронзу Олимпиады в Токио
Ранее его коллега по цеху Заур Угуев сумел пробиться в решающую схватку в весовой категории до 57 кг.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский борец вольного стиля Артур Найфонов не сумел выйти в финал Олимпийских игр в весовой категории до 86 кг.
В полуфинале он уступил иранцу Хассану Яздани — 1:7. Теперь Найфонова ждёт поединок за бронзовую медаль против проигравшего во второй схватке 1/2 финала, где между собой сразятся представители США и Индии.
Ранее Лайф сообщал, что другой наш борец-вольник Заур Угуев смог выйти в финал соревнований Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг.
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