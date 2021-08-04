Российский борец Найфонов проиграл в полуфинале и сразится за бронзу Олимпиады в Токио

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов не сумел выйти в финал Олимпийских игр в весовой категории до 86 кг.

В полуфинале он уступил иранцу Хассану Яздани — 1:7. Теперь Найфонова ждёт поединок за бронзовую медаль против проигравшего во второй схватке 1/2 финала, где между собой сразятся представители США и Индии.