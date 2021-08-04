Российская каратистка Анна Чернышева, которая должна была выступить на Олимпиаде в Токио, но пропустит её из-за положительного теста на ковид, находится в специальном отеле. Об этом Лайфу рассказал пресс-атташе ОКР Константин Выборнов.

"Всё нормально с остальными (спортсменами, которые летели с ней в одном самолёте. — Прим. Лайфа). У неё без симптомов, она в ковидном отеле, специально работающем в Токио для таких случаев. Тест сдавала в аэропорту Токио по прилёте", — заявил Выборнов.