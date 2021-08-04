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"Без симптомов": В ОКР рассказали Лайфу о состоянии заразившейся коронавирусом каратистки Чернышевой

Ранее стало известно, что единственная представительница нашей страны на Играх не сможет выступить в Токио.

4 августа, 07:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJHH0_UJR82/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna__chernysheva_</a></p>

Фото © Instagram / anna__chernysheva_

Российская каратистка Анна Чернышева, которая должна была выступить на Олимпиаде в Токио, но пропустит её из-за положительного теста на ковид, находится в специальном отеле. Об этом Лайфу рассказал пресс-атташе ОКР Константин Выборнов.

"Всё нормально с остальными (спортсменами, которые летели с ней в одном самолёте. — Прим. Лайфа). У неё без симптомов, она в ковидном отеле, специально работающем в Токио для таких случаев. Тест сдавала в аэропорту Токио по прилёте", — заявил Выборнов.

Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса

Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что Чернышева, которая является единственной российской каратисткой на Олимпиаде, не сможет выступить на Играх, так как сдала положительный тест на коронавирус.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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