"Без симптомов": В ОКР рассказали Лайфу о состоянии заразившейся коронавирусом каратистки Чернышевой
Ранее стало известно, что единственная представительница нашей страны на Играх не сможет выступить в Токио.
Фото © Instagram / anna__chernysheva_
Российская каратистка Анна Чернышева, которая должна была выступить на Олимпиаде в Токио, но пропустит её из-за положительного теста на ковид, находится в специальном отеле. Об этом Лайфу рассказал пресс-атташе ОКР Константин Выборнов.
"Всё нормально с остальными (спортсменами, которые летели с ней в одном самолёте. — Прим. Лайфа). У неё без симптомов, она в ковидном отеле, специально работающем в Токио для таких случаев. Тест сдавала в аэропорту Токио по прилёте", — заявил Выборнов.
Ранее Лайф сообщал, что Чернышева, которая является единственной российской каратисткой на Олимпиаде, не сможет выступить на Играх, так как сдала положительный тест на коронавирус.
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