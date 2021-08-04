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На Олимпиаде в Токио установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом

Среди заболевших четверо спортсменов. Их имена и принадлежность к сборным не раскрываются.

4 августа, 04:40
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Положительные тесты на коронавирус сдали 29 человек, задействованных в проведении летней Олимпиады в Токио. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Таким образом, установлен новый антирекорд по числу заражений на Играх. Предыдущий максимум — 27 случаев — был выявлен 30 июля. Отмечается, что среди новых заболевших четверо спортсменов. Их имена не раскрываются. Всего за время подготовки и самой Олимпиады было зарегистрировано 322 случая заражения ковидом среди лиц, задействованных в проведении соревнований. С 1 июля власти Японии провели порядка 500 тысяч тестов на CoViD-19.

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Чешские спортивные чиновники попались на обмане организаторов Олимпиады

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил об отсутствии случаев заражения ковидом среди спортсменов РФ. Он отметил, что для сборной это особый предмет для гордости.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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