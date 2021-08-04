На Олимпиаде в Токио установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом

Положительные тесты на коронавирус сдали 29 человек, задействованных в проведении летней Олимпиады в Токио . Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Таким образом, установлен новый антирекорд по числу заражений на Играх. Предыдущий максимум — 27 случаев — был выявлен 30 июля. Отмечается, что среди новых заболевших четверо спортсменов. Их имена не раскрываются. Всего за время подготовки и самой Олимпиады было зарегистрировано 322 случая заражения ковидом среди лиц, задействованных в проведении соревнований. С 1 июля власти Японии провели порядка 500 тысяч тестов на CoViD-19.