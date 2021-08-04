На Олимпиаде в Токио установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом
Среди заболевших четверо спортсменов. Их имена и принадлежность к сборным не раскрываются.
Фото © ТАСС / EPA
Положительные тесты на коронавирус сдали 29 человек, задействованных в проведении летней Олимпиады в Токио. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".
Таким образом, установлен новый антирекорд по числу заражений на Играх. Предыдущий максимум — 27 случаев — был выявлен 30 июля. Отмечается, что среди новых заболевших четверо спортсменов. Их имена не раскрываются. Всего за время подготовки и самой Олимпиады было зарегистрировано 322 случая заражения ковидом среди лиц, задействованных в проведении соревнований. С 1 июля власти Японии провели порядка 500 тысяч тестов на CoViD-19.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил об отсутствии случаев заражения ковидом среди спортсменов РФ. Он отметил, что для сборной это особый предмет для гордости.
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