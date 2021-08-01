Глава ОКР заявил об отсутствии случаев заражения ковидом среди спортсменов РФ
Президент комитета отметил, что для сборной это особый предмет для гордости. Он подчеркнул, что это значит, что вся делегация и спортсмены продолжают участие в Играх.
Станислав Поздняков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Среди российских спортсменов на Олимпиаде в Токио не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
"В настоящий момент мы пересекли экватор Олимпиады в Токио. Первый и самый главный итог — то, что в составе команды России нет ни одного инфицированного ковидом", — сказал Поздняков во время пресс-конференции.
Глава ОКР отметил, что для сборной это особый предмет для гордости. Он подчеркнул, что это значит, что вся делегация РФ и все спортсмены продолжают участие в Играх.
Ранее Лайф рассказывал, что российские рапиристы вышли в финал командных соревнований Олимпиады в Токио. В полуфинале мужская сборная РФ победила команду США со счётом 45:41. В завершающем этапе турнира россияне встретятся со сборной Франции.
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