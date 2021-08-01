Глава ОКР заявил об отсутствии случаев заражения ковидом среди спортсменов РФ

Среди российских спортсменов на Олимпиаде в Токио не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В настоящий момент мы пересекли экватор Олимпиады в Токио. Первый и самый главный итог — то, что в составе команды России нет ни одного инфицированного ковидом", — сказал Поздняков во время пресс-конференции.

Глава ОКР отметил, что для сборной это особый предмет для гордости. Он подчеркнул, что это значит, что вся делегация РФ и все спортсмены продолжают участие в Играх.