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Боксёрский турнир Олимпиады остановили из-за нежелания француза Алиева покидать ринг

Спортсмен проиграл свой поединок вследствие дисквалификации за удар головой, который, как посчитал рефери, привёл к рассечению у соперника.

1 августа, 05:23
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<p>Мурад Алиев (слева). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Мурад Алиев (слева). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Французский боксёр Мурад Алиев отказался уходить с ринга после поражения от британца Фрейзера Кларка в четвертьфинале Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 91 кг.

Отмечается, что спортсмен, представляющий Францию, проиграл вследствие дисквалификации за удар головой, который, по мнению рефери, привёл к рассечению у Кларка. После боя Алиев высказывал недовольство, ругался и показывал неприличные жесты.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский боксёр Хатаев взял бронзу на Олимпиаде в Токио. Для сборной РФ это уже 38-я награда, наша страна держится на четвёртом месте в командном зачёте.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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Комментариев: 1

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Ивановвчера в 12:46

Настоящий француз! И по фамилии, и особенно по поведению...

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