Боксёрский турнир Олимпиады остановили из-за нежелания француза Алиева покидать ринг
Спортсмен проиграл свой поединок вследствие дисквалификации за удар головой, который, как посчитал рефери, привёл к рассечению у соперника.
Мурад Алиев (слева). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Французский боксёр Мурад Алиев отказался уходить с ринга после поражения от британца Фрейзера Кларка в четвертьфинале Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 91 кг.
Отмечается, что спортсмен, представляющий Францию, проиграл вследствие дисквалификации за удар головой, который, по мнению рефери, привёл к рассечению у Кларка. После боя Алиев высказывал недовольство, ругался и показывал неприличные жесты.
Ранее Лайф рассказывал, что российский боксёр Хатаев взял бронзу на Олимпиаде в Токио. Для сборной РФ это уже 38-я награда, наша страна держится на четвёртом месте в командном зачёте.
Комментариев: 1
Настоящий француз! И по фамилии, и особенно по поведению...