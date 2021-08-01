Боксёрский турнир Олимпиады остановили из-за нежелания француза Алиева покидать ринг

Французский боксёр Мурад Алиев отказался уходить с ринга после поражения от британца Фрейзера Кларка в четвертьфинале Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 91 кг.

Отмечается, что спортсмен, представляющий Францию, проиграл вследствие дисквалификации за удар головой, который, по мнению рефери, привёл к рассечению у Кларка. После боя Алиев высказывал недовольство, ругался и показывал неприличные жесты.