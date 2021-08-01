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Российский боксёр Хатаев взял бронзу на Олимпиаде в Токио

Для сборной РФ это уже 38-я награда, наша страна держится на четвёртом месте в командном зачёте.

1 августа, 04:06
<p>Имам Хатаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Имам Хатаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Член российской сборной боксёр Имам Хатаев стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 килограмма. Он уступил британцу Бенджамину Уиттекеру в полуфинале.

26-летнему россиянину засчитали поражение раздельным решением судей (1:4). Финальный бой у мужчин в весе до 81 килограмма намечен на 4 августа.

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Как рассказывал Лайф, ранее сегодня на Олимпиаде в Токио российские пловцы стали лишь четвёртыми в комбинированной эстафете.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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