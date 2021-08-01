Российский боксёр Хатаев взял бронзу на Олимпиаде в Токио
Для сборной РФ это уже 38-я награда, наша страна держится на четвёртом месте в командном зачёте.
Имам Хатаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Член российской сборной боксёр Имам Хатаев стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 килограмма. Он уступил британцу Бенджамину Уиттекеру в полуфинале.
26-летнему россиянину засчитали поражение раздельным решением судей (1:4). Финальный бой у мужчин в весе до 81 килограмма намечен на 4 августа.
Как рассказывал Лайф, ранее сегодня на Олимпиаде в Токио российские пловцы стали лишь четвёртыми в комбинированной эстафете.
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