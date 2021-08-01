Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла пройти квалификацию в финал Олимпиады в Токио по прыжкам в длину. Она получила травму и покинула стадион в инвалидном кресле.

Как сообщает ТАСС, спортсменка в двух первых попытках сделала заступ. Третий прыжок она не смогла выполнить, так как получила травму.

"Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже", — сказала легкоатлетка, отвечая на просьбу прокомментировать случившееся.

Клишина получила допуск на Олимпиаду в числе десяти российских легкоатлетов. Ей 30 лет, её лучший результат — семь метров и пять сантиметров.