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"Не хочу говорить": Клишину после квалификации увезли со стадиона на инвалидном кресле

Спортсменка совершила два прыжка, но у неё был зафиксирован заступ. На третий из-за травмы она уже не пошла.

1 августа, 02:25
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<p>Фото © ТАСС / Adam Davy</p>

Фото © ТАСС / Adam Davy

Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла пройти квалификацию в финал Олимпиады в Токио по прыжкам в длину. Она получила травму и покинула стадион в инвалидном кресле.

Как сообщает ТАСС, спортсменка в двух первых попытках сделала заступ. Третий прыжок она не смогла выполнить, так как получила травму.

"Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже", — сказала легкоатлетка, отвечая на просьбу прокомментировать случившееся.

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Клишина получила допуск на Олимпиаду в числе десяти российских легкоатлетов. Ей 30 лет, её лучший результат — семь метров и пять сантиметров.

Ранее Лайф рассказывал о расписании девятого дня Олимпиады в Токио. Пока в активе нашей команды 37 медалей, 11 из которых высшей пробы, и четвёртое место в общем зачёте.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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