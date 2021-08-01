"Не хочу говорить": Клишину после квалификации увезли со стадиона на инвалидном кресле
Спортсменка совершила два прыжка, но у неё был зафиксирован заступ. На третий из-за травмы она уже не пошла.
Фото © ТАСС / Adam Davy
Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла пройти квалификацию в финал Олимпиады в Токио по прыжкам в длину. Она получила травму и покинула стадион в инвалидном кресле.
Как сообщает ТАСС, спортсменка в двух первых попытках сделала заступ. Третий прыжок она не смогла выполнить, так как получила травму.
"Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже", — сказала легкоатлетка, отвечая на просьбу прокомментировать случившееся.
Клишина получила допуск на Олимпиаду в числе десяти российских легкоатлетов. Ей 30 лет, её лучший результат — семь метров и пять сантиметров.
Ранее Лайф рассказывал о расписании девятого дня Олимпиады в Токио. Пока в активе нашей команды 37 медалей, 11 из которых высшей пробы, и четвёртое место в общем зачёте.
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