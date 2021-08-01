Глава USADA призвал обнародовать результаты допинг-тестов российских атлетов
Спортсмены РФ на этих играх получили уже много таких медалей, которые им никто прежде не пророчил.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал раскрыть результаты тестов членов российской сборной на Олимпиаде в Токио. Успехи команды РФ на Играх он связывает со спортивной коррупцией.
"Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей. Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта — из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России", — приводит слова Тайгарта портал Yahoo Sports.
Вместе с тем он признал, что несправедливо сомневаться в результатах выступления спортсменов, так как они все невиновны, пока не доказано обратное. Это не мешает Тайгарту заявлять, что "Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания".
Ранее Лайф рассказывал, что на Олимпиаде в Токио против России начали настоящую войну. Если на первых порах обвинения в адрес наших спортсменов звучали от отдельных журналистов и болельщиков в соцсетях, то теперь подключилась тяжёлая артиллерия — ведущие спортсмены и крупнейшие СМИ.
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