Глава USADA призвал обнародовать результаты допинг-тестов российских атлетов

Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал раскрыть результаты тестов членов российской сборной на Олимпиаде в Токио. Успехи команды РФ на Играх он связывает со спортивной коррупцией.

"Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей. Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта — из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России", — приводит слова Тайгарта портал Yahoo Sports.

Вместе с тем он признал, что несправедливо сомневаться в результатах выступления спортсменов, так как они все невиновны, пока не доказано обратное. Это не мешает Тайгарту заявлять, что "Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания".