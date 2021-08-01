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Дурной знак: При крещении атомной подлодки в США шампанское разбилось только с третьего раза

Бутылку в целях безопасности облачили в металлическую "рубашку", и женщине понадобилась помощь военных после двух неудачных попыток.

1 августа, 00:46
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<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavy/status/1421614180336087043/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВМФ США</a></p>

Фото © Twitter / ВМФ США

Фото © Twitter / Terror Alarm

Заминка произошла при спуске на воду атомной подводной лодки (АПЛ) ВМС США Hyman G. Rickover в штате Коннектикут. Традиционную бутылку шампанского удалось разбить о борт корабля лишь с третьей попытки. Трансляцию вела компания, построившая субмарину, — General Dynamics.

Честь разбить шампанское была предоставлена жене бывшего начальника штаба ВМС США адмирала Джонатана Гринерта — Дарлин Гринерт, но та в последний момент передала эту миссию своей дочери Саре. Бутылка в целях безопасности была одета в металлическую "рубашку", и женщине понадобилась помощь военных после двух неудачных попыток, чтобы разбить сосуд. Обычно такой курьёз считается дурным знаком, но заминка была встречена смехом и аплодисментами.

Как сообщает пресс-служба ВМФ США, это уже вторая подводная лодка, названная в честь адмирала Хаймана Риковера, которого называют отцом ядерных ВМС США. Первый "Хайман Дж. Риковер" был сдан в эксплуатацию на базе подводных лодок в Нью-Лондоне в Гротоне 21 июля 1984 года и прослужил до 2007 года.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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