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Заминка произошла при спуске на воду атомной подводной лодки (АПЛ) ВМС США Hyman G. Rickover в штате Коннектикут. Традиционную бутылку шампанского удалось разбить о борт корабля лишь с третьей попытки. Трансляцию вела компания, построившая субмарину, — General Dynamics.

Честь разбить шампанское была предоставлена жене бывшего начальника штаба ВМС США адмирала Джонатана Гринерта — Дарлин Гринерт, но та в последний момент передала эту миссию своей дочери Саре. Бутылка в целях безопасности была одета в металлическую "рубашку", и женщине понадобилась помощь военных после двух неудачных попыток, чтобы разбить сосуд. Обычно такой курьёз считается дурным знаком, но заминка была встречена смехом и аплодисментами.

Как сообщает пресс-служба ВМФ США, это уже вторая подводная лодка, названная в честь адмирала Хаймана Риковера, которого называют отцом ядерных ВМС США. Первый "Хайман Дж. Риковер" был сдан в эксплуатацию на базе подводных лодок в Нью-Лондоне в Гротоне 21 июля 1984 года и прослужил до 2007 года.