Неразбериха и спящие на полу дети: В Турции россиян в суматохе эвакуируют из отелей из-за масштабных пожаров
По словам одного из "отдыхающих", обстановка накаляется. Люди зачастую не понимают, куда их везут.
В Турции россиян в суматохе эвакуируют из отелей из-за масштабных пожаров. Видео © LIFE
При эвакуации из турецких отелей из-за масштабных природных пожаров нередко происходит неразбериха, собираются очереди. О том, как в его случае прошёл такой переезд, Лайфу рассказал россиянин Константин Капустин, отдыхавший в Ичмелере. Вечером минувшего дня их перевезли в Мармарис.
По словам Константина, в какой отель их везут, никто не знал до самого приезда. Эвакуированных поселили в пятизвёздочной гостинице. Там они проведут ночь и утром вылетят в Россию.
"Нас обеспечили водой и закусками. Сейчас ждём заселения. Надеемся, что мы поспим. Завтра нам уже вылетать", — сказал Капустин.
Он также показал фотографии, на которых видно, что дети во время эвакуации были вынуждены спать прямо на чемоданах в холле отеля. Процесс заселения, по его словам, был очень долгим, на ресепшене собрались очереди.
Напомним, природные пожары в Турции добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. В результате удара стихии уже погибло несколько человек, пострадало более 180.
Комментариев: 0