В Турции россиян в суматохе эвакуируют из отелей из-за масштабных пожаров. Видео © LIFE

При эвакуации из турецких отелей из-за масштабных природных пожаров нередко происходит неразбериха, собираются очереди. О том, как в его случае прошёл такой переезд, Лайфу рассказал россиянин Константин Капустин, отдыхавший в Ичмелере. Вечером минувшего дня их перевезли в Мармарис.

По словам Константина, в какой отель их везут, никто не знал до самого приезда. Эвакуированных поселили в пятизвёздочной гостинице. Там они проведут ночь и утром вылетят в Россию.

"Нас обеспечили водой и закусками. Сейчас ждём заселения. Надеемся, что мы поспим. Завтра нам уже вылетать", — сказал Капустин.

Он также показал фотографии, на которых видно, что дети во время эвакуации были вынуждены спать прямо на чемоданах в холле отеля. Процесс заселения, по его словам, был очень долгим, на ресепшене собрались очереди.