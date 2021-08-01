Отели Краснодарского края начинают заселение гостей по новым правилам

С 1 августа в Краснодарском крае вступают в силу новые правила при заселении в отели, гостиницы и санатории. Согласно постановлению главы региона Вениамина Кондратьева, там будут принимать только вакцинированных или переболевших CoViD-19 гостей.

С 1 августа, чтобы заселиться в отель на Кубани, необходим будет один из трёх документов:

сертификат либо о полной вакцинации от коронавирусной инфекции, либо о первой сделанной прививке;

справка о перенесённой болезни в течение последних шести месяцев;

медицинский отвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

Если этого нет, то турист обязан будет дать добровольное согласие на вакцинацию в течение трёх дней с момента заселения. В противном случае ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. Детям от 7 до 18 лет тоже нужен будет отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения.