Отели Краснодарского края начинают заселение гостей по новым правилам
Теперь ПЦР-теста будет недостаточно. Он действителен только в паре со справкой о медицинском отводе от вакцинации.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
С 1 августа в Краснодарском крае вступают в силу новые правила при заселении в отели, гостиницы и санатории. Согласно постановлению главы региона Вениамина Кондратьева, там будут принимать только вакцинированных или переболевших CoViD-19 гостей.
С 1 августа, чтобы заселиться в отель на Кубани, необходим будет один из трёх документов:
- сертификат либо о полной вакцинации от коронавирусной инфекции, либо о первой сделанной прививке;
- справка о перенесённой болезни в течение последних шести месяцев;
- медицинский отвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.
Если этого нет, то турист обязан будет дать добровольное согласие на вакцинацию в течение трёх дней с момента заселения. В противном случае ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. Детям от 7 до 18 лет тоже нужен будет отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения.
То есть отличие правил от тех, что были введены 1 июля, в том, что теперь ПЦР-теста недостаточно. Он действителен только в паре со справкой о медицинском отводе от вакцинации.
Ранее в АТОР сообщали об обрушении цен на перелёты на юг России из-за ковид-ограничений. В первых числах августа улететь в Анапу, Геленджик и Сочи из Москвы можно в среднем за семь-восемь тысяч рублей.
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