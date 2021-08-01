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Отели Краснодарского края начинают заселение гостей по новым правилам

Теперь ПЦР-теста будет недостаточно. Он действителен только в паре со справкой о медицинском отводе от вакцинации.

31 июля, 23:40
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

С 1 августа в Краснодарском крае вступают в силу новые правила при заселении в отели, гостиницы и санатории. Согласно постановлению главы региона Вениамина Кондратьева, там будут принимать только вакцинированных или переболевших CoViD-19 гостей.

С 1 августа, чтобы заселиться в отель на Кубани, необходим будет один из трёх документов:

  • сертификат либо о полной вакцинации от коронавирусной инфекции, либо о первой сделанной прививке;
  • справка о перенесённой болезни в течение последних шести месяцев;
  • медицинский отвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

Если этого нет, то турист обязан будет дать добровольное согласие на вакцинацию в течение трёх дней с момента заселения. В противном случае ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. Детям от 7 до 18 лет тоже нужен будет отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения.

То есть отличие правил от тех, что были введены 1 июля, в том, что теперь ПЦР-теста недостаточно. Он действителен только в паре со справкой о медицинском отводе от вакцинации.

Отели Краснодарского края при вспышках коронавируса будут превращать в обсерваторы

Отели Краснодарского края при вспышках коронавируса будут превращать в обсерваторы

Ранее в АТОР сообщали об обрушении цен на перелёты на юг России из-за ковид-ограничений. В первых числах августа улететь в Анапу, Геленджик и Сочи из Москвы можно в среднем за семь-восемь тысяч рублей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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