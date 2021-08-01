Врач предупредил о смертельно опасном заболевании, маскирующемся под ОРЗ

Прежде чем перейти в смертельно опасную стадию — рака печени — гепатит С может долгое время маскироваться под респираторное заболевание. Об этом предупредил врач-хирург, гепатолог, доцент кафедры хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов. Поэтому такое заболевание и называют "ласковым убийцей", добавил медик.

"Опасность вирусного гепатита C в том, что он чаще всего протекает бессимптомно, в безжелтушной форме. Он может протекать под маской обычного ОРЗ. Если пациент не обследуется, он может через несколько лет узнать, что у него довольно тяжёлое поражение печени. Поэтому на жаргоне гепатит C называют "ласковый убийца", — рассказал хирург в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что опасность вирусных гепатитов B, C и D в том и заключается, что они переходят в хроническую форму, часто вызывают цирроз печени. Примерно у 7–10% с циррозом печени болезнь развивается дальше и переходит в рак печени.