НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач предупредил о смертельно опасном заболевании, маскирующемся под ОРЗ

Если пациент с респираторными симптомами не обследуется, он может через несколько лет узнать, что у него тяжёлое поражение печени, вплоть до рака.

31 июля, 23:06
3656
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Прежде чем перейти в смертельно опасную стадию — рака печени — гепатит С может долгое время маскироваться под респираторное заболевание. Об этом предупредил врач-хирург, гепатолог, доцент кафедры хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов. Поэтому такое заболевание и называют "ласковым убийцей", добавил медик.

"Опасность вирусного гепатита C в том, что он чаще всего протекает бессимптомно, в безжелтушной форме. Он может протекать под маской обычного ОРЗ. Если пациент не обследуется, он может через несколько лет узнать, что у него довольно тяжёлое поражение печени. Поэтому на жаргоне гепатит C называют "ласковый убийца", — рассказал хирург в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что опасность вирусных гепатитов B, C и D в том и заключается, что они переходят в хроническую форму, часто вызывают цирроз печени. Примерно у 7–10% с циррозом печени болезнь развивается дальше и переходит в рак печени.

Мясников предупредил об опасных для печени продуктах

Мясников предупредил об опасных для печени продуктах

Ранее Лайф рассказывал о противопоказаниях к прививке от коронавируса при гепатите. По словам медика, высокий риск возникновения осложнений при заражении ковидом у людей с формами гепатита B или C.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Врач перечислил противопоказания к прививке от коронавируса при гепатите

29 июля, 04:04

Пульмонолог оценил шансы на выживание пациентов с раком лёгкого

вчера в 14:01

Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок

сегодня в 16:10

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1