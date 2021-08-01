В России с 1 августа начали выдавать второй дальневосточный гектар

Дополнительный дальневосточный гектар начали выдавать в России с 1 августа. Однако, как напомнили в Минвостокразвития РФ, получить его смогут только те, кто уже успешно освоил и оформил первый гектар в собственность или долгосрочную аренду.

"С 1 августа участники программы "Дальневосточный гектар", успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, могут взять дополнительный гектар. Инициатива разработана в ответ на обращения предпринимателей и фермеров", — сказали в пресс-службе ТАСС.

За всё время действия программы "Дальневосточный гектар" земельные участки получили свыше 94 тысяч человек. Общая площадь предоставленных наделов составляет без малого 65 тысяч гектаров. Наибольшим спросом у участников программы пользуется земля в Приморье — там её получили 24,2 тысячи человек. В Республике Саха (Якутия) участки выданы 16,6 тысячи человек, в Хабаровском крае — 13,1 тысячи.