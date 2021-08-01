Возможный преемник Меркель пригрозил России блокировкой "Северного потока – 2"

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет, который претендует на пост канцлера, пригрозил России санкциями, в том числе блокировкой газопровода "Северный поток – 2". Соответствующее интервью он дал польской газете Rzeczpospolita.

"Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза", — заявил политик.

Он уверен, что таким образом Берлин предотвратит использование Россией трубопровода как геополитического оружия. Лашет добавил, что приоритетом для внешней политики Германии должна быть безопасность Украины. По его мнению, США и ФРГ при необходимости смогут "сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность".