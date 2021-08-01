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Возможный преемник Меркель пригрозил России блокировкой "Северного потока – 2"

Армин Лашет заверил, что Берлин примет меры, если Москва проявит агрессию по отношению к Украине.

31 июля, 22:30
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Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет, который претендует на пост канцлера, пригрозил России санкциями, в том числе блокировкой газопровода "Северный поток – 2". Соответствующее интервью он дал польской газете Rzeczpospolita.

"Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза", — заявил политик.

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Он уверен, что таким образом Берлин предотвратит использование Россией трубопровода как геополитического оружия. Лашет добавил, что приоритетом для внешней политики Германии должна быть безопасность Украины. По его мнению, США и ФРГ при необходимости смогут "сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность".

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приостановили санкции в отношении "Северного потока – 2" в связи с их бессилием перед строительством газопровода.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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Комментариев: 1

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Виктор Рыбаковвчера в 06:09

Скорее бы в Германию пришли мороэы! Пусть бы ЛАШЕТЫ тогда просили незалежную обогреть их.

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