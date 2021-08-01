Центробанк ужесточил условия по выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом

Банк России повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20%. Повышенные надбавки будут применяться к кредитам, выданным с сегодняшнего дня. Это сделает подобные ссуды менее выгодными для банков.

Так, для ссуд с первоначальным взносом 15–20% надбавки по кредитам, выданным заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение платежа по кредиту к доходу заёмщика) до 30%, увеличатся с 20 до 50 процентных пунктов. А свыше 80% — с 80 до 100 процентных пунктов.