Центробанк ужесточил условия по выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом
Новые надбавки будут применяться к кредитам, выданным с сегодняшнего дня. Банкам такие займы будут менее выгодны.
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Банк России повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20%. Повышенные надбавки будут применяться к кредитам, выданным с сегодняшнего дня. Это сделает подобные ссуды менее выгодными для банков.
Так, для ссуд с первоначальным взносом 15–20% надбавки по кредитам, выданным заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение платежа по кредиту к доходу заёмщика) до 30%, увеличатся с 20 до 50 процентных пунктов. А свыше 80% — с 80 до 100 процентных пунктов.
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Ранее появилась информация, что Москва стала рекордсменом по средней ипотеке перед обновлением госпрограммы. Также выросла и средняя сумма ипотечного кредита по России в целом — до 3,44 миллиона рублей.
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