Москва стала рекордсменом по средней ипотеке перед обновлением госпрограммы

Средняя сумма ипотеки в Москве и Подмосковье в июне выросла на шесть процентов — до 6,5 млн рублей, что является рекордом для столичного региона. Такие данные приводит бюро кредитных историй "Эквифакс".

За месяц средний чек в столичном регионе поднялся сразу на 400 тыс. рублей (с 6,1 млн рублей), тогда как на конец 2020 года он составлял 5,8 млн рублей. По словам аналитиков, которые приводит РБК, такой резкий рост среднего чека в Москве сопоставим только с предновогодними рекордами, когда банки и застройщики проводят разного рода промоакции для выполнения годовых бизнес-планов.

Отмечается также, что средняя сумма ипотеки по России в целом выросла — до 3,44 миллиона рублей против 3,26 миллиона рублей месяцем ранее. Рекорды установлены и в других регионах России: средний чек без учёта Москвы и области составил 3,1 миллиона рублей, хотя раньше не превышал и трёх миллионов.