Рубль вновь стал одной из самых недооценённых валют по "индексу бигмака"

Журнал The Economist вновь обновил свой "индекс бигмака" и в очередной раз признал рубль одной из самых недооценённых валют в мире. Данный индекс является неофициальным способом определения паритета покупательной способности. Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств.

Согласно обновлённым данным, в США упомянутый бургер стоит 5,65 доллара (примерно 420 рублей), а вот в России его цена — 169 рублей, или 2,27 доллара. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценён на 59,9%, заключили аналитики издания.

Отметим, что последним в перечне оказался ливанский фунт, который недооценён на 70,2%. Также в список вошли евро (на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%). К переоценённым валютам аналитики отнесли венесуэльский боливар (47,7%), швейцарский франк (24,7%), а также норвежскую и шведскую кроны (11,5% и 9,6%).