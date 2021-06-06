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Финансист назвал три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений

Также эксперт посоветовал рассмотреть валюты развивающихся стран, однако призвал учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.

6 июня, 02:51

Фото © Pixabay

Россияне, как правило, хранят денежные накопления в долларах, чтобы обезопасить свои финансы от непредсказуемости курса рубля, однако в связи с ослаблением американской валюты стоит задуматься о переводе сбережений. Как это сделать правильно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

По словам эксперта, валюта должна быть стабильной по отношению к рублю — обычно такое бывает у развитой нересурсозависимой страны. Для сбережений, по мнению Маслова, подходят три валюты: евро, британский фунт стерлингов и швейцарский франк. Евро растёт за счёт сильной экономики региона, британская валюта остаётся стабильной, несмотря на размолвки Лондона и Брюсселя, к тому же британская экономика быстрее других восстанавливается после коронавируса, а швейцарский франк — это валюта нейтральной и стабильной страны.

Валютный риск: Опасно ли хранить сбережения в долларах и как защитить свои деньги

Валютный риск: Опасно ли хранить сбережения в долларах и как защитить свои деньги

Маслов советует рассмотреть и валюты развивающихся стран, однако стоит учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам. Например, можно вложить средства в юань. Китайская экономика остаётся самой крупной, она продолжает развиваться высокими темпами, подытожил финансист.

Ранее россиянам рассказали, что делать с долларами на фоне изменения структуры ФНБ.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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