Финансист назвал три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений

Россияне, как правило, хранят денежные накопления в долларах, чтобы обезопасить свои финансы от непредсказуемости курса рубля, однако в связи с ослаблением американской валюты стоит задуматься о переводе сбережений. Как это сделать правильно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

По словам эксперта, валюта должна быть стабильной по отношению к рублю — обычно такое бывает у развитой нересурсозависимой страны. Для сбережений, по мнению Маслова, подходят три валюты: евро, британский фунт стерлингов и швейцарский франк. Евро растёт за счёт сильной экономики региона, британская валюта остаётся стабильной, несмотря на размолвки Лондона и Брюсселя, к тому же британская экономика быстрее других восстанавливается после коронавируса, а швейцарский франк — это валюта нейтральной и стабильной страны.