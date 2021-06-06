НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Никита Кучеров обошёл легендарного Могильного по числу голов в плей-офф НХЛ

Российский нападающий лидирует в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

6 июня, 02:30

Фото © ТАСС / AP

Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий в НХЛ за клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", отметился двумя заброшенными шайбами в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" (6:4).

В результате 27-летний нападающий довёл число голов в плей-офф НХЛ до 41. По этому показателю он опередил легендарного Александра Могильного, который в своей карьере забросил 39 шайб в матчах Кубка Стэнли. Таким образом, Кучеров вышел на седьмое место в списке российских снайперов.

Впереди него среди россиян располагаются только Вячеслав Козлов и Павел Дацюк (по 42 гола в матчах плей-офф НХЛ), Алексей Ковалёв (45), Сергей Фёдоров (52), нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (63) и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (71).

Форварда "Монреаля" унесли на носилках после жёсткого столкновения с соперником

Форварда "Монреаля" унесли на носилках после жёсткого столкновения с соперником

Стоит добавить, что за свою игровую карьеру Кучеров провёл 100 матчей в Кубке Стэнли. Среди действующих хоккеистов по результативности он уступает только канадскому нападающему "Питтсбурга" Сидни Кросби, у которого в активе 43 гола и 75 передач в 100 матчах плей-офф. Россиянин занимает первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В девяти играх он набрал 14 очков, забросив три шайбы и отдав 11 голевых передач.

Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру

Овечкин рассказал, где хочет закончить свою карьеру

Ранее сообщалось, что сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Риге. В полуфинале "кленовые листья" оказались сильнее своих соседей — сборной США, а до этого победили Россию. В решающей встрече с Канадой сыграет сборная Финляндии.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1