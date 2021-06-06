Никита Кучеров обошёл легендарного Могильного по числу голов в плей-офф НХЛ
Российский нападающий лидирует в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Фото © ТАСС / AP
Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий в НХЛ за клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", отметился двумя заброшенными шайбами в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" (6:4).
KUUUUUUUUUUUUUUCH pic.twitter.com/tydxYM5Rm3— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 5, 2021
В результате 27-летний нападающий довёл число голов в плей-офф НХЛ до 41. По этому показателю он опередил легендарного Александра Могильного, который в своей карьере забросил 39 шайб в матчах Кубка Стэнли. Таким образом, Кучеров вышел на седьмое место в списке российских снайперов.
Впереди него среди россиян располагаются только Вячеслав Козлов и Павел Дацюк (по 42 гола в матчах плей-офф НХЛ), Алексей Ковалёв (45), Сергей Фёдоров (52), нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (63) и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (71).
Стоит добавить, что за свою игровую карьеру Кучеров провёл 100 матчей в Кубке Стэнли. Среди действующих хоккеистов по результативности он уступает только канадскому нападающему "Питтсбурга" Сидни Кросби, у которого в активе 43 гола и 75 передач в 100 матчах плей-офф. Россиянин занимает первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В девяти играх он набрал 14 очков, забросив три шайбы и отдав 11 голевых передач.
Ранее сообщалось, что сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Риге. В полуфинале "кленовые листья" оказались сильнее своих соседей — сборной США, а до этого победили Россию. В решающей встрече с Канадой сыграет сборная Финляндии.
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