Никита Кучеров обошёл легендарного Могильного по числу голов в плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий в НХЛ за клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", отметился двумя заброшенными шайбами в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" (6:4).

В результате 27-летний нападающий довёл число голов в плей-офф НХЛ до 41. По этому показателю он опередил легендарного Александра Могильного, который в своей карьере забросил 39 шайб в матчах Кубка Стэнли. Таким образом, Кучеров вышел на седьмое место в списке российских снайперов.

Впереди него среди россиян располагаются только Вячеслав Козлов и Павел Дацюк (по 42 гола в матчах плей-офф НХЛ), Алексей Ковалёв (45), Сергей Фёдоров (52), нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (63) и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (71).