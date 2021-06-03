Сборная России по хоккею уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ в Риге и вылетела с турнира. Наша команда уже десять лет не может выиграть у "кленовых" в рамках мировых форумов, и эта встреча не стала исключением.

Первый период был под стать игре двух величайших хоккейных держав. И Россия, и Канада имели определённые моменты, а в конце отрезка шайба и вовсе пару раз была очень близка к тому, чтобы залететь в ворота "кленовых". Однако обошлось. Зато эмоций, столкновений и борьбы — хоть отбавляй. Даже несмотря на нули на табло, получилось очень ярко.

Накал страстей во второй трети матча меньше не стал. Давили и те, и другие. Как Бобровскому, так и Дарси Кемперу было непросто, а местами очень сложно. Удача улыбнулась "красной машине" ближе к концу периода, когда Тимкин здорово замкнул феерический пас Орлова и вывел вперёд Россию. Так очередные 20 минут и закончились.

Видео © Twitter / IIHF

На третий период Канада вышла, как казалось, словно на последний бой. "Кленовые" хотели как можно скорее восстановить равновесие в матче, что им удалось сделать за пять минут. Адам Хенрик смог реализовать лишнего — 1:1. Сбавлять обороты после такого не планировал никто. Канада продолжала давить, Россия — огрызалась и имела свою вереницу моментов. Как итог команды завершили основное время вничью, переведя игру в овертайм.

Встреча перешла в формат "3 на 3" и шла до одной ошибки, которую совершили именно наши. Стечер великолепно обыграл наших защитников и выкатил шайбу Манджапане, который был точен. 1:2 — сборная России едет домой, а Канада, которая еле-еле попала в плей-офф, отправляется в полуфинал, где сыграет с США.