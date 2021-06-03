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США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ по хоккею

Судьба нашей сборной определится через несколько часов — в очередном раунде классического противостояния с Канадой.

3 июня, 15:44
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сборные США и Германии вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Звёздно-полосатые были сильнее Словакии, а немцы одолели Швейцарию.

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Американцы все вопросы о своём выходе в следующую стадию сняли ещё в первом периоде, когда отправили в ворота Юлиуса Гудачека три шайбы. Отличились Брайан Бойл, Колин Блэквелл и Конор Гарланд. Ответить у Словакии получилось лишь во вторые 20 минут усилиями Петера Цегларика. Однако через несколько минут Блэквелл восстановил комфортное преимущество в две шайбы. В заключительном отрезке Александр Хмелевски довёл счёт до неприлично крупного. В концовке напомнил о себе Гарланд. Большего США и не требовалось: 6:1 — более чем уверенная победа американцев.

Видео © Twitter / IIHF

В параллельном матче встречались соседи и две достаточно крепкие сборные — Швейцария и Германия. Вкатиться в игру быстрее получилось именно у подопечных Патрика Фишера — отличился Унтерзандер. Во втором периоде преимущество швейцарцев удвоил Фабрис Херцог. Интригу в матче удалось возродить через четыре минуты усилиями Тома Кюнхакля. Спасти встречу получилось на последней минуте усилиями Леона Гаванке. Игра таким образом перешла в овертайм, но и там определить сильнейшего не получилось. В серии буллитов решающий шаг в полуфинал сделала Германия — 3:2.

Два оставшихся четвертьфинала пройдут вечером. В одном из них мир увидит очередное противостояние России и Канады. Встреча начнётся в 20:15 по московскому времени. В параллельной игре на лёд выйдут сборные Финляндии и Чехии.

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Хоккей. ЧМ-2021.

Четвертьфиналы

США — Словакия — 6:1

Голы: Бойл 14' (1:0), Блэквелл 16' (2:0), Гарланд 20' (3:0), Цегларик 33' (3:1), Блэквелл 37' (4:1), Хмелевски 46' (5:1), Гарланд 59' (6:1)

Швейцария — Германия — 2:3 (по буллитам)

Голы: Унтерзандер 16' (1:0), Херцог 34' (2:0), Кюнхакль 38' (2:1), Гаванке 60' (2:2)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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