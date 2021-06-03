США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ по хоккею

Сборные США и Германии вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Звёздно-полосатые были сильнее Словакии, а немцы одолели Швейцарию.

Американцы все вопросы о своём выходе в следующую стадию сняли ещё в первом периоде, когда отправили в ворота Юлиуса Гудачека три шайбы. Отличились Брайан Бойл, Колин Блэквелл и Конор Гарланд. Ответить у Словакии получилось лишь во вторые 20 минут усилиями Петера Цегларика. Однако через несколько минут Блэквелл восстановил комфортное преимущество в две шайбы. В заключительном отрезке Александр Хмелевски довёл счёт до неприлично крупного. В концовке напомнил о себе Гарланд. Большего США и не требовалось: 6:1 — более чем уверенная победа американцев.

Видео © Twitter / IIHF

В параллельном матче встречались соседи и две достаточно крепкие сборные — Швейцария и Германия. Вкатиться в игру быстрее получилось именно у подопечных Патрика Фишера — отличился Унтерзандер. Во втором периоде преимущество швейцарцев удвоил Фабрис Херцог. Интригу в матче удалось возродить через четыре минуты усилиями Тома Кюнхакля. Спасти встречу получилось на последней минуте усилиями Леона Гаванке. Игра таким образом перешла в овертайм, но и там определить сильнейшего не получилось. В серии буллитов решающий шаг в полуфинал сделала Германия — 3:2.

Два оставшихся четвертьфинала пройдут вечером. В одном из них мир увидит очередное противостояние России и Канады. Встреча начнётся в 20:15 по московскому времени. В параллельной игре на лёд выйдут сборные Финляндии и Чехии.