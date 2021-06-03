"Осталось только вписать сумму": Российский футбольный клуб предложил контракт Хабибу
По словам президента махачкалинского "Легион Динамо" Шамиля Лахиялова, перед командой будет поставлена задача — пробиться в ФНЛ.
Фото © Егор Алеев/ТАСС
Бывший чемпион UFC в лёгком весе — россиянин Хабиб Нурмагомедов может в ближайшее время стать футболистом махачкалинского "Легион Динамо", выступающего в первенстве ПФЛ. Клуб предложил 32-летнему бойцу смешанных единоборств подписать контракт.
"В связи с последним заявлением Хабиба Нурмагомедова на своей странице в "Инстаграме", в ближайшее время в срочном порядке соберёмся на собрание учредителей ФК "Легион Динамо", — заявил президент клуба Шамиль Лахиялов.
В своём посте в "Инстаграме" он уточнил, что Нурмагомедову осталось только вписать в контракт сумму и поставить подпись. По его словам, в следующем сезоне перед ФК "Легион Динамо" будет поставлена задача — пробиться в более сильный дивизион (ФНЛ).
Ранее Хабиб выложил в "Инстаграме" видео со своим эффектным голом, в шутку сравнив себя с бразильской легендой футбола Роналду. Также россиянин обратился к "Легион Динамо": "Мне нужна мотивация, братья".
Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. В январе он заявил, что готовится стать профессиональным футболистом. После этого место в своём составе Хабибу предложил клуб ПФЛ "КамАЗ" из Набережных Челнов.
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