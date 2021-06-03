Бывший чемпион UFC в лёгком весе — россиянин Хабиб Нурмагомедов может в ближайшее время стать футболистом махачкалинского "Легион Динамо", выступающего в первенстве ПФЛ. Клуб предложил 32-летнему бойцу смешанных единоборств подписать контракт.

"В связи с последним заявлением Хабиба Нурмагомедова на своей странице в "Инстаграме", в ближайшее время в срочном порядке соберёмся на собрание учредителей ФК "Легион Динамо", — заявил президент клуба Шамиль Лахиялов.

В своём посте в "Инстаграме" он уточнил, что Нурмагомедову осталось только вписать в контракт сумму и поставить подпись. По его словам, в следующем сезоне перед ФК "Легион Динамо" будет поставлена задача — пробиться в более сильный дивизион (ФНЛ).

Ранее Хабиб выложил в "Инстаграме" видео со своим эффектным голом, в шутку сравнив себя с бразильской легендой футбола Роналду. Также россиянин обратился к "Легион Динамо": "Мне нужна мотивация, братья".