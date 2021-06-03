В Подмосковье на вечеринке избили белорусскую чемпионку

На вечеринке в одном из подмосковных отелей избили 33-летнюю Александру Татаринскую — мастера спорта по лыжным гонкам, чемпионку Белоруссии. С танцпола спортсменка уехала в травматологию с множественными ушибами и сотрясением мозга. Об инциденте сообщает kp.ru.

Чемпионка, которая сейчас живёт в Москве и занимается тренерской работой, пришла на мероприятие с подругой и весело проводила время. К ней подошёл один из гостей вечеринки, завязался разговор.

"Он сказал, что узнал меня, видел на соревнованиях. Мы разговорились, внезапно в разговор вмешалась какая-то женщина, она вела себя крайне агрессивно и требовала, чтобы я с ней куда-то вышла поговорить. Насколько я поняла, это была жена этого мужчины", — вспоминает спортсменка.

Женщина с криком схватила Александру за волосы и пыталась выяснить, откуда спортсменка знает её мужа.

"Как только мы вроде бы всё уладили, его жена набросилась на меня сзади, я даже не заметила, как она подошла. Я потеряла равновесие, упала и сильно ударилась головой. Она успела ещё пару раз ударить меня. После этого её вывела охрана из зала", — говорит лыжница.

Злополучная вечеринка закончилась для Александры Татаринской в травматологии. У девушки диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы. После этого спортсменка написала заявление в полицию.