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В Смоленске психопат-женоненавистник кулаками и ногами избил девушку до потери сознания

Пострадавшая госпитализирована, ранее судимого злоумышленника уже задержали. По словам местных жителей, это не первое нападение мужчины на девушек.

2 июня, 07:38

В Смоленске психопат-женоненавистник жестоко избил девушку, она попала в реанимацию. Видео © "ВКонтакте" / "Подслушано Смоленск"

В Смоленске мужчина жестоко избил прохожую в дворе одного из домов. Инцидент попал на видео. На кадрах, опубликованных в группе "Подслушано Смоленск" в соцсети "ВКонтакте", видно, что злоумышленник, проходя мимо девушки, с размаха бьёт кулаком ей в лицо, пострадавшая падает на землю. Затем мужчина поднимает свою жертву и переносит в другое место, где избивает ногами по голове и туловищу.

Спустя некоторое время нападавший уходит с места происшествия, а затем возвращается и уносит девушку на руках в неизвестном направлении. Как сообщают пользователи соцсети, пострадавшая пролежала без сознания до утра возле дома, после её доставили в реанимацию.

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В Сети также отметили, что это далеко не первое нападение злоумышленника на представительниц прекрасного пола: одной из жертв он в магазине разбил бутылку о голову, другую ударил кулаком, а ещё одну — иголкой. Жители города отмечают, что мужчина имеет проблемы с психикой, по этой причине в качестве наказания его отправляли в психиатрическую больницу на лечение.

По данным пресс-службы УМВД РФ по региону, злоумышленник уже задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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